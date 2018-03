Ragnar Klavan tuleb homme kodulinna vastu lahingusse

Nimelt jooksevad homme vaid poolteist tundi enne seda, kui Klavan läheb võõrsil vastamisi Manchesteri Unitediga, Viljandi kunstmuruväljakule tema «päris koduklubi» Viljandi Tulevik ja tema juhtimise all tänavuseks hooajaks Premium-liigasse kerkinud «uus koduklubi» Tallinna Kalev. Nõnda tekib ainulaadne olukord, kus maailma võimsaimas vutiliigas tegusid tegev mees on korraga esindatud kahe riigi kolmes klubis.

Liverpoolis keskkaitsjana mängiv Ragnar Klavan alustas oma jalgpalluriteed Tulevikust ja nii on ta iidol kümnetele praegustele Viljandi vutipoistele. Nüüd, mil ta on juba teist aastat Tallinna jalgpalliklubi Kalev omanik, sõidab piltlikult öeldes üks osa temast Tallinnast bussiga Viljandisse, et tema siinse osaga rinda pista.