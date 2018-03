Hea telefon teenib truult kaua, olgu see pärit või prügimäelt

Sidefirmade andmeil on senini kasutuses telefone, mis toodetud eelmisel sajandil. Näiteks Elisa andmeil on nende võrgus 159 üle 20-aastast mobiiltelefoni. Teisalt pole paljud alaliselt töötamas: toimiv SIM-kaart on küll telefonis, aga aparaat ise peamiselt välja lülitatud.