Laupäeval on heategevuslik Üleannetuse perepäev

Kõigis 15 maakonnakeskuses toimuval üritusel pakutakse osalejatele võimalust meelt lahutada, meeleolukalt annetada ning tuntud artistide kontserti nautida. Lisaks on perepäeval kohal näomaalijad, õhupallimeistrid ning Lottemaa elanikud ja muud muinasjututegelased, mõõtu saab võtta paberlennukite täpsuslennutamises ja meisterdada sensoorikapudeleid. Toreda päeva jäädvustavad piltnikud.

Viljandis tuleb perepäev Centrumi kaubanduskeskuses. See kestab kella 11–14 ning esinejatena astuvad üles ansambel Svjata Vatra ja Viljandi huvikooli laululapsed. Kohal on ka S-Stuudio tantsijad, Pipi ja näomaalijad. Päeva juhib Tanel Ingi.

Üle-eestilised perepäevad on osa Lastefondi kampaaniast «Üleannetus». Selle eesmärk on koguda 120 000 eurot, mis võimaldab fondil toetada arendavate teraapiatega kolme aasta jooksul 35 raskelt haiget last. Praeguseks on heade annetajate abiga haigetele lastele kogunenud veidi üle 12 000 euro, mis on kümme protsenti eesmärgist.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar täpsustas, et kampaaniaga soovitakse kolme aasta jooksul toetada nii neid arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi, kes juba on Lastefondilt abi palunud, kui ka neid, kes ei ole veel fondini jõudnud. «Praegu toetame arendavate teraapiatega seotud kulude katmisel 21 last, kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud infole tuginedes on arendavaid teraapiaid vajavaid puudega lapsi oluliselt rohkem,» rääkis ta.

Saare sõnul küündib ühe teraapiatunni hind 40 euroni, mis on paljudele vanematele liiga kõrge, et arendavaid teraapiaid oma lapsele järjepidevalt lubada. «Mitmele raskelt haigele lapsele on arendavad teraapiad kättesaamatuks jäänud ka selle tõttu, et nende elukoht jääb keskusest liiga kaugele,» lisas ta.

Kampaaniaga soovib fond lisaks annetuste kogumisele edastada sõnumit, et erivajadustega lapsi kasvatavad pered on oodatud toetuse saamiseks Lastefondi poole pöörduma. Heategevusorganisatsioon aitab raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning parandab ka füsio- ja tegevusterapeuditeenuse kättesaadavust kodutingimustes, kattes teenuse lisamahu, mida riik ei kompenseeri.

Seetõttu kutsubki Lastefond kõiki inimesi üles osalema Üleannetuse perepäeval ning järgneva kuu jooksul toetama arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi kampaaniaveebis www.üleannetus.ee.

«Kõigis Eesti 15 maakonnas toimuvate Üleannetuse perepäevade edukasse korraldamisse on panustanud ühtse jõu ja südamesoojusega üle 200 vabatahtliku, rohkelt ettevõtteid ning kümneid tuntuid artiste,» ilmestas Saar üle-eestilise sündmuse suurust.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanemaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, kes on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle kolme ja poole miljoni euroga.