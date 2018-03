Stipendium jätkab Kalju Komissarovi südamega tehtud tööd

Stipendiumid andis üle Eesti teatriliidu esimees Ain Lutsepp, kes avaldas lootust, et stipendium aitab jätkata Kalju Komissarovi südamega tehtud tööd.

Stipendium on algatatud Tartu ülikooli, Eesti teatriliidu ja kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna endise juhataja ja näitleja Garmen Tabori ettepanekul ning kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali toel. Stipendium on mõeldud erialaseks enesetäienduseks välismaal. Kultuurikapitali stipendium on 1000 eurot. Sündmust toetab Eesti käekellatootja Wooch, kes kinkis mõlemale stipendiaadile nimelise käekella.