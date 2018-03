Rahva tervis, poliitikud, maksud ja propaganda

Eestis on tehtud mõni arglik alkoholireklaami ja -müügi reguleerimise katse. Erinevalt tubakatoodete reklaami ja müügi reguleerimisest ei ole see kuigi edukaks osutunud. Küsisin kord ühel selleteemalisel kohtumisel, miks on niimoodi. Asjatundja tervise arengu instituudist Riina Raudne pakkus põhjuseks, et tubakatootmist meil ju enam ei ole, aga alkoholitootjate lobi surub kõik alkoholireklaami piiramist puudutavad ettevõtmised nurka. See tundub tõele vastavat. Alkoholi tarbida on in.

Eesti ajakirjanduse viimaste kuude lemmikteema on lõunanaabrite juurde tehtavad kärakaosturetked. Alko1000 outlet-müük, nagu neid poode piiril nimetatakse, on väidetavasti olnud üliedukas. Tõenäoliselt on see tõsi.

Oma tubli panuse selleks on andnud meie meedia, kes on pühendanud neile retkedele ohjeldamatult leheruumi ja eetriaega, ning loomulikult ei ole käsi rüpes hoidnud opositsioonipoliitikud. Kui palju riigieelarve selle tõttu kannatab, on ajakirjandusele olnud viimase aja tähtsaim teema. Me oleme kuulnud, kui suur viina- ja õllevaru on inimestel riigi aktsiisipoliitika tõttu kodus keldris. No on ikka tähtis teade küll, mida rahvale edasi anda!

Propagandaga on võimalik rahva meelsust suurel määral mõjutada. Eesti rahva teavitamise tulemuse parim näide, küll teisest valdkonnast, on ehk auto turvarihmade kasutamine. See on meil vist õnnestunud sajaprotsendiliselt. Erinevalt Eestist nägin ma veel mõni aeg tagasi Lätis, kuidas mu sealne sõber pani küll rihma kinni, sest auto oleks muidu häälitsema hakanud, aga sättis selle endale tagumiku alla.

Soomes on suhkruvastane propaganda andnud tulemuse, et enamik soomlasi suhkrut peaaegu ei tarvita. Hiljuti Lätis sünnipäeval olles ütles mu soomlasest sõber: «Kui mu naine näeks, missugust rasvast liha ma siin söön, saaks ta vapustuse.» Jällegi üks propaganda tulemus!

Eestis on viimase aja meediapropaganda alkoholi toetuseks saavutanud hea tulemuse. Isegi Brüsseli kõrgelt aujärjelt koju käima tulnud poliitik on teada andnud, et avastas kodus keldris Läti õlut. Vähemalt osaliselt tänu meediale on toimunud massihüsteerilised retked Läti piirile viina ja õlle järele.

Samas, piirikaubandus on ja jääb. Saksamaa ja Skandinaavia piiril on samad mured. Olen näinud Puttgardenis Saksamaal vastu Taanit kümneid Rootsi busse, mis BorderShopist (on selline kai külge kinnitatud laev) ostetud alkoholi maast laeni täis topitakse.

Hüsteerilist protesti Gorbatšovi alkoholipoliitika vastu – küll sordiini all, sest tollal polnud kuigi «tervislik» avalikult partei poliitikat kritiseerida – võib võrrelda praeguse tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõimamisega.

VASTAB TÕELE, et aktsiisimaksude tõstmine ei mõju rahva elatustasemele hästi. Teiselt poolt vaadates seisab võimu ees raske ülesanne: kuidagi peab ju raha riigi käigus hoidmiseks kokku korjama ja samal ajal rahvatervise pärast muret tundma. Mina kahtlemata ei ole see mees, kes oskaks öelda, missuguselt tehingult või isikult või ettevõtmiselt tuleb see raha kokku korjata. Aga seda, et rahva tervist kahjustavate artiklite müügi reguleerimine ei peaks selles nimekirjas kindlasti viimasel kohal olema, tean ma küll.

Maksudega rahva toimetuleku reguleerimine on üsna levinud. Hala külapoodide kadumise pärast selle tõttu, et viina ei osteta, on sulaselge küündimatute poliitikute populism. Kui neid tahetakse elus hoida, mõeldagu välja toetussüsteemid, nagu on maapoliitikas paljudel asjadel.

Samasugune küündimatu populism on muidugi tasuta bussisõidu propageerimine. Isegi põlatud nõukogude ajal tuli sõidu eest maksta.