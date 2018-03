Suusasari lõpetas traditsioonilise ühisstardiga

Võistlussarja korraldaja Sakala suusaklubi eestkõneleja Silver Koovit tunnistas, et esialgu nagu varasematel aastatelgi kavandati neli etappi. «Kahjuks on lumevaesed talved meid muutnud ettevaatlikuks ning seetõttu otsustasime tänavu kolme sõiduga leppida. Loodetavasti on tulevikus talveilmad suusatamiseks soodsamad,» selgitas Koovit.

Korraldajate esindaja sõnul on varasematel aastatel küll etappide korraldamisse tulnud teha ridamisi muudatusi. Seni on õnnestunud kõik kavandatud võistlused ära pidada vaid korra. «Üle-eelmisel aastal lõpetasime sarja ühisstardist sõiduga Viljandi järvel ning distants lõppes toona raske Huntaugu nõlva tõusuga,» meenutas ta. «Eestimaa talved on sellised nagu nad on. Loodame, et järgmine aasta on lumisem ja sarja korraldamine lihtsam.»