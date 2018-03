Katrin Johanson esitleb kolmandat romaani

«See on üks tavaliste inimeste pisut veider lugu, nagu meie kõigi elud kipuvad nii või teisiti olema,» iseloomustas autor oma kolmandat romaani. «Mingil määral andis selleks tõuke ka ehk asjaolu, et olen isa poolt setu ja ehkki erinevus eestlastega on õrnõhuke, on see kohati mingis sügavas ellusuhtumises tajutav. Selle äratundmine endas mind mõnikord ärritab, teisalt jällegi rõõmustab. Ka raamatus on inimese päritoluküsimus üheks võtmesõnaks.»