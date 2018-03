Lilleäri õitseb ja kondiitritel on käed tööd täis

«Naistepäev on tõesti aastas see päev, mil kõige rohkem ostetakse. Ettevalmistused hakkavad kaks nädalat varem ning plaanid ja tellimused tehakse vähemalt pool aastat enne,» rääkis osaühingu Rikets Hulgi juhatuse liige Riina Hermlin. Tema sõnul on märtsikuu müügi poolest aasta parim. «Kuna antud päevaks tehakse väga pikalt ettevalmistusi, siis kindlasti ei saa arvestada kasumit kuu, vaid aasta lõikes,» selgitas ta.

Merle Ohak osaühingust Uku Lilled tõdes samamoodi, et naistepäev mõjutab lillepoe tööd oluliselt, sest tähtpäevaks varem ette tellitud kauba kogus on märkimisväärselt suurem. «See on kiire ja rõõmsalt töine päev, kui kliente ja tellimusi jagub hommikust õhtuni,» selgitas ta. «Võib väita, see on lisaks emadepäevale üks tähtsaim päev aastas, kui kliendid ostavad tavapärasest rohkem lilli,» lisas Ohak.