Ugala publikulemmik «Emadepäev» jõuab Soomes lavale

Ugala teatri dramaturg Liis Aedmaa autorilavastuses katsutakse leida valemit, kuidas oma lastest korralikke inimesi kasvatada, seejuures ise mõistuse juurde jäädes. Sügavamad küsimused, millele lavastuses vastuseid otsitakse on: «Miks ma igal õhtul magama pean minema?», «Millal me kohale jõuame?» ja «Mida sa terve pika päeva kodus teinud oled?»

Lavastaja Liis Aedmaa tunnistab et kõnealune lavastus on talle ja kogu trupile ääretult oluline ja armas. «Minul oli seda suur rõõm teha ja neljal imelisel naisnäitlejal on mõnus lust seda mängida. On suur au viia see üle lahe naabritele justkui naistepäevakingituseks,» lausus ta.