Veel kord valimisringkondadest

VALIMISRINGKONNA suuruse üle võib vaielda vist lõpmatuseni. Vaatame kahte piirjuhtu.

Esimene: meil on ühemandaadilised ringkonnad. See on hea, sest sel juhul on igal piirkonnal oma saadik, keda võib nööbist kinni võttes pinnida: miks sa meie küla/valla/linna heaks midagi ei ole teinud?

Kuid oletame, et kõigis ringkondades saavad valged 51 ja sinised 49 protsenti häältest. See on peaaegu võrdne seis, kuid valituks osutuvad vaid valged ja 49 protsendi valijate hääled lähevad vett vedama. Kas see on hea?

Teine piirjuht: meil on üks üleriigiline valimisringkond. Sel juhul saab erakond, kes kogub näiteks ühe protsendi hääli, ka ühe protsendi kohtadest. Teine, kes saab 36 protsenti, saab 36 protsenti kohti ja nõnda edasi. See on hea, sest parteilise esindatusega on kõik korras. Kuidas on aga muuga?

Niisugusel juhul saavad riigikokku vaid Tallinna (televiisoris nähtud) isikud. Sa võid olla Võrumaal jumal, aga Virumaal ega Saaremaal ei tunne sind keegi. Sealt ei saa sa ühtki häält. Kas see on hea?

MINU ARVATES ei või valimisringkond olla suurem kui maakond. Kunagi olid ühes ringkonnas Viljandi- ja Jõgevamaa. Ringkond ulatus Mõisakülast Mustveeni, poolitas Eesti diagonaalis. Tulemus oli, et ükski Jõgevamaa esindaja ei pääsenud sisse. Seejärel olid koos Viljandi- ja Järvamaa – Läti piirist peaaegu Soome laheni (Aegviidu juures jääb merest puudu 25 kilomeetrit), poolitades Eesti püstisuunas nagu Rail Baltic.

Ei ole suudetud midagi paremat välja mõelda kui kaht moodi valimised: osa saadikuid piirkondlikult, teised parteiliselt. Paljudes riikides on kahekojaline parlament, Leedus valitakse pooled ühtemoodi, teine pool teistmoodi.

Ka meil võiks valida pooled saadikud ringkonniti, pooled erakonniti. Igast maakonnast võiks olla kolm või neli saadikut (kaasa arvatud Hiiumaa ja Harjumaa koos Tallinnaga), see annaks eelise ääremaale. Teise osa võiks aga valida üleriigiliste nimekirjade järgi, see annab eelise Tallinna telenägudele ja jutumeestele.

RIIGIKOGU SUURUSEST.

On väidetud, et saadikuid on liiga palju, üks kolmandik neist ei tee tööd ja piisaks vähemast. Ent kui riigikogu oleks väiksem, selguks ikkagi, et kolmandik saadikuid ei tööta.