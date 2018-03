Videokokkuvõte: veehoidla jääkaanel kihutati võidu

SiimCo Videography on postitatund veebikeskonda YouTube kokkuvõtliku video vabariigi aastapäeval Viljandimaal Tipina veehoidlal peetud mootorrataste ja autode jäärajasõidu võistlustest «Võhma raba jäärada 2018».

Üks võistluse eestvedajatest Rauno Laur selgitas, et Võhma raba jäärajasõit sai alguse 1990. aastate lõpul, kui kohalikud mehed otsustasid proovile panna oma isiklikud Ladad ja Moskvitšid. Nendest sõbralikest mõõduvõtmistest kujuneski välja raba liiga. Igal masinal olid võrdsed rehvid ning sisseehitatud turvapuurid.

Laur selgitas, et vahepeal jäi asi soiku ning uus algus tehti viis aastat tagasi, kui hakati ühisstartide asemel korraldama ajasõite.

«Paar aastat nokitsesime vaikselt omaette, polnud toetajaid ega osalejaid mujalt maakondadest. Tänaseks on aga üritus kõvasti populaarsust kogunud, seda just tänu SiimCo videoklippidele ning toetajadki on meile abistavalt õla alla pannud,» kõneles Rauno Laur. Tema sõnul aitas seekord ürituse korraldamisele tõhusalt kaasa Suure-Jaani perearst Marika Teder ning diplomitega toetas vald, kellega loodetakse edaspidigi rohkem koostööd teha.