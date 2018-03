Katsetamisfaasis katlamaja tikub ülemäära suitsema

Nagu ütles hakkpuidul ja turbal töötama hakkava katlamaja kõrval elav Viljandi vallavolikogu esimees Kaupo Kase, puudutab mure eeskätt rajatise läheduses asuvaid maju, kuhu on alates detsembrist, mil soojafirma Adven Eesti alustas eri kütuste katsetamisega, mitmel korral jõudnud nõnda palju haisu, et see on pannud inimesi nii ettevõtte kui vallavalitsuse poole pöörduma.