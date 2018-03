Spaahotelli mõte viis elanikud linna vastu kohtusse

Kuuekorruselise spaahotelli mõtte vastu seisvate järveäärse piirkonna elanike esindaja Toomas Uustalu teatel määras kohus reedel esialgse õiguskaitse. See tähendab, et kuni kohus pole vaidluses lõplikku otsust langetanud, ei saa keegi järve ääres hotelli arendama hakata.

Viljandi linnapea Madis Timpson tunnistas esmaspäeval, et info esmasest õiguskaitsest polnud temani jõudnud, aga elanike kohtusse pöördumisega oli ta arvestanud. «See tähendab nüüd, et enne ei hakka me kinnistut oksjonile panema, kui kohtuvaidlus läbi saab,» selgitas ta. «Meil pole kohtus midagi karta, sest oleme tegutsenud igati seaduse järgi.»