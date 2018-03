Helmen Kütt: igaüks peab saama väärikalt vananeda

Riigikogus asetleidnud arutelul, mis keskendus eakana hakkamasaamisele, ütles Viljandimaalt valitud rahvasaadik, et Eestis elab 300 000 pensioniealist inimest, kellest viiendik vajab abi ja hooldust igapäevaeluga toimetulekuks. Hinnanguliselt on 75 000 inimest seotud oma lähedaste hooldamisega.

«Seadusandja ülesandeks on siduda pere ja riigi abistamiskohustused omavahel, et need moodustaksid tervikliku süsteemi ja täiendaksid üksteist nii, et kellegi inimväärikus ei jääks kaitseta. Viimane aeg on otsustada, millistel juhtudel kehtestada perele isiku esmase ja peamise abistamise kohustus ning millistel juhtudel võib perele panna üksnes täiendavaid kohustusi,» rääkis Kütt.