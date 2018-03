Muuseumis on vaatamiseks vanad ja uued kodarrahad

Kodarraha on Eesti aladel tuntud kaelaehe, mida 18. sajandi algusest alates valmistasid kohalikud kullassepad. Nende valmistamisel kasutati hõberaha või meistri enda kujundatud münte, mis kaunistati pitsiliselt ühes või kahes reas kodarate sarnaste kiirtega.

Näitusel on kõrvuti Pärnu muuseumist pärit vanad kodarrahad ja rahvusliku metallitöö eriala üliõpilaste valmistatud tööd. Metallitööõpinguid alustavale tudengile on kodarraha kujundamine ja valmistamine üks esimene ehtevalmistamise õppetöö. Selle käigus tutvutakse ehtetöö oluliste töövõtetega, näiteks saagimise, jootmise, mulgustamise, lihvimise, poleerimise ja oksüdeerimisega. Samuti saavad üliõpilased uurida, mõõdistada, üles joonistada ning tehnoloogiliselt analüüsida muuseumis leiduvaid vanu kodarrahasid. Vanade ehete ainetel luuakse ka oma kodarraha.

Omal ajal valmistasid kodarrahasid õppinud ja kogemustega meistrid, kellel olid oma äratuntavad käekirjad. Kujunduse järgi saab neid ehteid liigitada ja eristada. Üliõpilaste esimesed tööd on mängulised, julged, pisut ka mõneti eelarvamustevabad. Väljas on nii koopiatena valmistatud rahasid kui ka täiesti omaloomingulisi eksemplare. Kujunduses on kasutatud nii isevalmistatud kui vanu ja nüüdisaegseid münte.