Tänasest saab kirja panna avatud talude päevale

Maaeluminister Tarmo Tamm kutsus talusid üles kirja panema, sest see on suurepärane võimalus oma toodangut laiemale publikule tutvustada.

Eestimaa talupidajate keskliidu tegevjuhi Kerli Atsi sõnul on talud põllumajanduse selgroog ning maaelu visiitkaart. «Talupidamine ja maaettevõtlus laiemalt on maaelu maine kujundajad. Üle-eestilisel avatud talude päeval saame avada oma majapidamiste uksed, et näidata, kus kasvab kvaliteetne Eesti toit,» kõneles ta.