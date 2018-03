Galerii pakub maalimise isemoodi sammukest

Näitusel on kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala tänavu lõpetava 11. lennu viimasel semestril maaliaines tehtud kompositsioonid. Töödes on kasutatud kangavärve ja värvilist kangast. Peamine eesmärk oli katsetada, kas ja kuidas saab tekstiiliga maaliliselt komponeerida. Siit ka vihje näituse pealkirjas – see ei ole tavapärane maalinäitus, vaid isemoodi loominguline eksperiment.