Tubli majanduskasvu kõrval tasub mõelda ka tulevikule

Töötleva tööstuse tootmisvõimsuse rakendatus on 75 protsendi lähedal püsinud juba 2016. aasta lõpust saadik, mis on Eesti tööstusele kõrge tase. Et välisnõudlus jääb käesoleval aastal valdavalt tugevaks, võib oodata, et tööstusettevõtete investeerimine on suhteliselt aktiivne ka tänavu.

HOOLIMATA investeeringute tõusust ei näi tööstus viimastel aastatel muu majandusega arengus sammu pidavat. Eelmisel nädalal juhtis Keskpanga ökonomist Kaspar Oja oma majanduskommentaaris õigustatult tähelepanu asjaolule, et Eesti töötleva tööstuse tootlikkus jääb aina enam alla majanduse keskmisele. Enamikus Euroopa Liidu riikides on töötleva tööstuse tootlikkus vastupidi ettevõtlus­sektori keskmisest kõrgem. Meie peamiste eeskujude juures Soomes ja Rootsis ületab tootmisettevõtete tootlikkus riigi keskmist koguni 1,4 korda, samas kui Eestis on vastav suhtarv 0,75 lähedal.

Miks see nii on? Ehk kõige lihtsam vastus oleks, et keskkond on seda võimaldanud. Eesti tööjõukulud on viimaste aastate kasvust hoolimata meie peamiste ekspordi­turgudega võrreldes väga madalad, mis lubab siin tegelda tootmisprotsessidega, mis end Põhjamaades ammu enam ära ei tasu.

Kuigi madala lisandväärtusega ettevõtteid võiks süüdistada tööjõu kinnihoidmises, ei ole nende kõrvale tekkinud ka oluliselt tootlikumaid alternatiive, kuhu inimesed saaksid liikuda. Traditsiooniliste harude kõrval on uusi, parema arenguperspektiiviga tööstussuundasid siiski näha, kuid nende mõju majandusele kui tervikule on veel väga väike. Palju saab ära teha ka praeguste harude ja ettevõtete sees, positsioneerides oma tooteid kallimatesse turusegmentidesse.

Iroonilisel kombel on Eesti üks tootlikumatest tööstusharudest praegu tselluloositööstus, ületades selle poolest muuseas ka IT sektorit. Siinkohal ei saa märkimata jätta, et kohati näivad heaoluriikide pehmete väärtuste moeröögatused siia jõudvat heaolust endast kiiremini.

TÖÖSTUSE KÕRVAL on muidugi täiesti arvestatav alternatiiv teenusmajanduse areng. 2017. aasta oligi üsna erakordne selle poolest, et kuigi kaubaekspordi maht ületab teenuste eksporti kahekordselt, oli viimase panus majanduskasvu kaks korda suurem.

Samas on tuleviku Eestit ilma hästi toimiva tööstussektorita siiski väga raske ette kujutada. Paratamatult ei saa igast inimesest programmeerijat ja keskmise palga kasvades väheneb teenuste hinnapõhine konkurentsivõime.

Kui mõni erakond otsib valimislubaduste sekka ka midagi majanduspoliitika vallast, siis head ideed tööstuse arenguhüppe toetamiseks on väga oodatud. Lihtne see kindlasti ei ole.

