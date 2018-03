Alanud kampaania kutsub suhkrutarbimist vähendama

Instituudi toitumisekspert Kristin Salupuu sõnul liialdavad eestimaalased magusaga ja see ei ole vaid ülekaaluliste probleem. Nagu ta väidab, söövad täiskasvanud magusat keskmiselt kaks korda enam kui on soovitatav, lapsed koguni kolm-neli korda enam.

Salupuu sõnul on suhkrud organismi toimimiseks vajalikud, kuid peaks jälgima, millistest allikatest ja kui palju neid saadakse. Mõned toidud sisaldavad suhkruid looduslikult, näiteks puuviljad, marjad, mesi, köögiviljad ja piim. Osa suhkrutest aga lisatakse toitudesse ja jookidesse nende valmistamise käigus ning tarbijal on tihti raske hinnata, kui palju mõnes tootes võib lisatud suhkrut olla.

Seda, kui palju on mingis tootes suhkruid, saab vaadata pakendil olevast teabest. «Sarnaste toodete suhkrusisaldused võivad üsna palju varieeruda ja seetõttu on teadlikult võimalik valida väiksema suhkrusisaldusega asi. Mida eespool paikneb lisatud suhkur (kõikvõimalike erinevate nimetuste all nagu näiteks suhkur, fruktoosisiirup, invertsiirup jne) toidu koostisosade loetelus, seda enam seda lisatud on,» selgitas Salupuu.