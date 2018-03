Hispaania suursaatkond toob Viljandisse kultuurifestivali «Iberofest»

«Iberofest» sai alguse viis aastat tagasi Hispaania suursaatkonna algatusel. Festivali nimi tuleneb hispaania- ja portugalikeelses maailmas laialt levinud terminist «Iberoameerika», mis hõlmab hispaania- ja portugalikeelseid riike Euroopas ning Lõuna- ja Kesk-Ameerikas. «Iberofesti» eesmärgiks on olnud jõuda sündmustega ka Tallinnast kaugemale ja sel aastal ongi Viljandi üks festivali tulipunkte.

«Iberofesti» nädala Viljandis juhatab sisse laupäevane Hispaania teemaõhtu, mis toimub 17. märtsil Ugalas, millega tähistatakse ühtlasi ka aasta möödumist renoveeritud teatrimaja avamisest. Õhtu algab kell 17 Calderoni «Nähtamatu daami» etendusega. Pärast seda on kõik viljandlased oodatud kell 20.30 «Iberofesti» mälumängule teatri kohvikus, et panna oma teadmised proovile ja nautida klaasikest Hispaania veini. Õhtu erikülaliseks on flamenkokitarrist Jorge Arena.