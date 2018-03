Väljub ekspress «Tähelend»

Seekordse ansambliga The Space Travellers viivad laulja Claudia Solal, tšellist Didier Petit ja löökpillimängija Philippe Foch meid rändama galaktika äärealadele ja linnutee sügavustesse. See Prantsusmaa juurtega džäss on inspiratsiooni saanud kosmoseteadusest – inimkonna plaanist taas Kuud külastada ja esimestest sammudest Marsil. Unistuslik muusikaline universum vormub Claudia Solali soojast häälest, instrumentide inspireerivast helikeelest ja trio erilistest kompositsioonidest. Kosmoserändurite muusika ootab avastamist nagu uued planeedidki.