VAJÉ: "Muidugi lähme võidu peale välja!"

Viljandi muusikustest moodustunud punt VAJÉ astub üles täna Eesti Laulu finaalkontserdil kuuenda esinejana, et püüda kohta lavalaudadel tänavu Portugalis toimuval Eurovisioonil. Noored muusikud on õhtuse finaali suhtes positiivselt meelestatud ning tõdesid, et lähevad võitu püüdma.