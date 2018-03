Kodus alajahtunu vajas haiglaravi

Kiirabiga haiglasse jõudnud proua on praegu siseosakonnas ravil. Ambulatoorse ravi ja diagnostika kliiniku ülemarsti Mati Kallase sõnul võib tõepoolest osutuda raskeks olukord, kus inimesel on palju haigusi ja ta pole võimeline tuba kütma.

Kallas selgitas, et alajahtumisega on tegemist, kui kehatemperatuur langeb alla 35 kraadi ja hakkab kahjustama siseorganite tööd. Kui varasematel aastatel on suurte külmadega jõudnud erakorralise meditsiini osakonda ka lokaalsete külmakahjustustega inimesi, kel on näiteks sõrmed või varbad on ära külmunud, siis tänavu pole selliseid juhtumeid arsti sõnul Viljandimaal teada.