Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla ütles, et Viljandi ilmajaam arvutas kuu keskmiseks õhutemperatuuriks –8,3 kraadi, mis on 3,2 pügala võrra külmem, kui on aastakümnete jooksul normiks kujunenud.