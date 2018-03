Perekeskne tippsportlane

Äsja naasis Viljandimaa suusataja Algo Kärp teiselt poolt maakera Lõuna-Koreast Pyeongchangist oma kolmandatelt taliolümpiamängudelt 50-kilomeetrise klassikaetapi 17. kohaga. Öeldakse, et kolm on kohtu seadus. Ka Kärbi elus on number kolm tähenduslik: tema sünnipäev on 13. kuupäeval, tal on kolm õde-venda ja oma peres kannab ta hoolt kolme inimese eest, ta läks suusa­trenni kolmandas klassis ning pärast kolmandaid olümpiamänge ronib ta olümpiakarussellilt maha.