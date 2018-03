Tarvastust maailma tippude sekka

Mullu novembris reisis ta Islandile, et minna Kirkjufelli mäele. Öise maastiku jäädvustamisele keskendunud fotograaf lootis mäge pildistades näha ka virmalisi, kuid pilvisel hilisõhtul taevas värvidemängu polnud. Mändla veetis mäge jäädvustades paar tundi ning avastas alles hiljem pilte üle vaadates, et mäe kohale on pilved moodustanud spiraali.

Ühele maailma mainekamale fotovõistlusele «Sony World Photography Awards» esitas Mändla mitu tööd, aga just see Kirkjufelli foto valiti välja ning jõudis enam kui 320 000 foto seas 50 parema sekka. Võitjate väljakuulutamine seisab veel ees. Kuu aega tagasi sai Mändla kinnituse, et tema on 50 seas, aga rohkem infot tal ei ole.