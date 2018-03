Kas eestlaste sugulasrahvas kostitas külalisi oma lastega?

«Kuvand sellest, et kuskil maailma äärel on mingisugused inimsööjad, tekkis juba Vana-Kreekas, kui ajaloo isa Herodotos kirjeldas sküüte. Väidetavalt oli neil selline komme, et inimese vanaks jäädes tapeti ta ja söödi pidusöögi käigus ära,» kõneles Leete.