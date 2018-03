Mõrvas süüdistatav tunnistab end süüdi kraad kergemas kuriteos

Mõrv on raskeim isikuvastane kuritegu ja selle eest võib kohus määrata kuni eluaegse karistuse. Tapmine tooks kuue kuni 15-aastase vangistuse. Surma põhjustamine on veel eraldi paragrahv, mille eest saaks kohus määrata kuni kolme aasta pikkuse vangistuse.

Viljandi kohtumajas Tairo Poopuu üle peetav kohtuprotsess jätkus reedel ning esimesena esitas Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Marja-Liina Talimaa avakõnes süüdistusest kokkuvõtte ning andis ülevaate kohtus esitatavatest tõenditest, mis kinnitavad kuriteo toimepanemise asjaolusid. Prokuratuur on seda meelt, et mees tuleks süüdi mõista mõrvas ja vägistamises.

Kaitsja vandeadvokaat Sirje Must leidis avakõnes, et tema kaitsealuse osas on tõendatud kannatanu surma põhjustamine, kuid ülejäänud süüdistus ei ole tõendatud. Süüdistatav ütles, et süüdistus on talle arusaadav ja ta tunnistab end süüdi osaliselt ehk tapmises. Vägistamises ta end süüdi ei tunnistanud.