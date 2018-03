ID-kaardi sertifikaate saab uuendada märtsi lõpuni

«Kui teie kaardi sertifikaadid on seni veel uuendamata, soovitame seda kindlasti teha esimesel võimalusel. Kiirustada soovitame eriti nendel, kellel puuduvad alternatiivsed autentimisvahendid, näiteks mobiil-ID,» ütles riigi infosüsteemi ameti (RIA) elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Margus Arm.

Esimeses järjekorras soovitab polistei- ja piirivalveamet kasutada kauguuendamise võimalust ehk uuendada ID-kaardi sertifikaadid oma arvutis, sest see on kõige kiirem ja mugavam viis. Ameti identiteedi ja staatuste büroo peaspetsialist Merlin Mängel tõdeb, et koduarvutis uuendamine säästab teeninduse külastamisest ning hoiab aega kokku.