Repliik. Hirmutavalt hea statistika

Jaanuari lõpus, kui olin võtnud plaani minna lennukiga soojemat kohta otsima, kuulsin uudist, et 2017. aastal ei juhtunud ühtegi reisilennukiõnnetust, milles mõni inimene oleks surma saanud. Et mul on väike lennuhirm, oleks võinud selline positiivne sõnum mind ennast muretult tundma panna. Aga ei, mind ajas see hoopis ärevile: kui nii pikalt pole midagi hullu juhtunud, siis varsti peab ju juhtuma.