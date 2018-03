Objektil saab kiirelt kõhu täis

Verivärske söögikoha omanik on Tauri Lillemaa. Ettevõtmist planeerides rabas ta lipsust kinni oma isal Raivo Lillemaal, kes on aastakümnete jooksul toitu valmistanud paljudel väliüritustel. Praegu peab ta Männimäe servas pagariäri ja kohvikut. Tauri Lillemaa on pereäris abikäsi olnud juba 13. eluaastast peale.