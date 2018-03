«Võib öelda, et see on ettearvamatu eksperiment, et luua täiesti uus versioon ja emotsioon,» rääkis Eesti Kontserdi direktor Jüri Leiten. «See on arvatavasti esimene džäss­ooper maailmas. Mütsi ei julge küll ära süüa, džässi ja ooperit on varem ka miksitud, aga täismahus džässooperi kohta ei oska tõesti näiteid tuua. Idee on julge igal juhul.»