Tartlased püüdsid veenda viljandlasi kultuurselt ühte heitma

«Kas Viljandi on mõelnud kandideerida, seda otsust ei ole ega tule täna. Aega veel on,» lausus Madis Timpson eile raekoja saali kogunenud kahekümne inimese ees. «Mul on hea meel, et tartlased tulid oma mõtteid tutvustama. Meie kahe linna vahel on olnud hea koostöö.»