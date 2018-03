Jahimeestel algas uus aasta

EJS-i president Margus Puust tõdeb, et praegune jahindus erineb paljuski eelmiste kümnete omast, sest eelkõige põhineb see teadusel ning suures osas tuleb arvestada ühiskonna eri rühmade soovide ja tellimustega, et ulukikahjusid vähendada. «Samas on jahindus ka praktilise looduskaitse meede, tagamaks looduslikku mitmekesisust, millest tuleneb ka meie selle aasta teema nimetus,» lausus ta.