Algab loomakasvatustoetuste taotluste vastuvõtt

Piimalehma kasvatamise otsetoetust on võimalus saada kuni 400 piimalehma pidajal. Loomakasvatuse üleminekutoetusi rahastab Eesti riik ja neid toetusi on viit liiki. Üleminekutoetust ute ja ammlehma kasvatamiseks saavad nende loomade pidajad. Ute, piima ja veise üleminekutoetust saavad vaid need, kellele on varasema majandustegevuse alusel määratud toetusõigused või kes on need eelmiselt toetusõiguse omanikult üle võtnud.