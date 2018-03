Viljandi ajakohastab taotluste esitamist Spoku kaudu

Spoku – just sellist nime kannab keskkond, millega Viljandi linn liitus, – on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule. Esialgu oli see pelgalt spordi- ja kultuuritoetuste menetlemise süsteem, nüüdseks on funktsioonid laienenud, kuid nimi jäänud. Süsteem peaks lihtsustama taotlemist ja kiirendama omavalitsuse ametniku tööd ning muuta omavalitsuse töö võimalikult läbipaistvaks.