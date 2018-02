Igast telefonikõnest jääb aastaks märk maha

Tehnilise järelevalve ameti side- ja meediateenuste osakonna juhataja Oliver Gailan ütles, et nõuded andmete säilitamiseks tulenevad elektroonilise side seadusest. Seal on loetletud, millist infot peavad telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse osutaja aasta aega alles hoidma.

ii näiteks tuleb iga telefonikõne puhul talletada helistaja ja kõnele vastaja telefoninumber ning kui need on teada, ka nimi ja aadress. Salvestatakse kõne alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg. Samuti on määratud andmed, mis aitavad tugijaamade kaudu tuvastada, millises piirkonnas kõnelejad asusid.