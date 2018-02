Külmas vajas puksiiri abi 20 sõidukit

Lehola autokeskuse juhataja Hanno Lõpp märkis, et eelmiste aastatega võrreldes on sellel talvel autodel olnud külmakahjustusi väga vähe. «Kas on autod, küte või õlid paremaks läinud, ei oska öelda,» sedastas ta ning lisas, et küll on olnud akudega muret, kuid sedagi vähem kui varasematel aastatel.