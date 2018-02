Elektritakso roobastes sõit lõppes vastu majaseina

«Mina julgen väita, et seal pole selle talve jooksul sahka käinudki,» väitis Osilia Takso autojuht Raul Astel. Tema on sealsetest roobastest oma sõnul küll välja siplenud, kuid teistel sama firma juhtidel on läinud kehvemini. «Üks autojuhtidest lajatas eile vastu majaseina ja teine autojuht sõitis isikliku autoga tagurpidi vastu elektrikappi,» kirjeldas Astel Vene tänaval valitsevaid teeolusid.