Hõredamaks jäänud Viljandi–Tallinna liinile tuleb üks buss juurde

Aastavahetuse järel jäid liinilt ära Simple Expressi kaubamärki kandvad bussid, mis varem sõitsid pealinna ja Viljandi vahel kolm korda päevas. Jaanuari lõpus tegi lõpparve Nordbuss ning nii on sõitma jäänud Viljandis paiknev aktsiaselts Hansaliinid ja Suure-Jaanist alguse saanud Taisto Liinid.

Märtsist paneb Taisto nii Tallinna kui Tartu poole Viljandist käima ühe uue bussi päevas. Hansaliinide juhatuse liige Madis Lepp kinnitas, et plaane tulevikuks on neilgi, aga praegu ta neid avaldada ei tahtnud. «Eelmise aasta lõpuga võrreldes on ka Taistol ühe uue liini lisandumise järel Viljandist väljumisi vähem,» selgitas Lepp. «Leidub ka auke, kuhu saaks reise lisada.»