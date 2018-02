Eestimaa sportlik rahvas koguneb Viljandimaale

Spordiliidu Jõud peasekretär ja võistluste peakoordinaator Tarmo Volt nimetas üheks suuremaks uuenduseks asjaolu, et linnade ja valdade mänge peetakse koos ja ühessamas paigas. See kajastub ka nimes.

«Kui varasematel aastatel on linnad ja vallad mõõtu võtnud samal ajal, kuid eri paigus, siis nüüdsest on need koos. Omavalitsuste koondarvestust peetakse aga kolmes rühmas,» selgitas Volt.