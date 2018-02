Tulevik alustab liigamänge pealinna hallis

Eesti jalgpalli liit on jõudnud järeldusele, et Eestit küünlakuul ootamatult tabanud talveilmad siiski ei võimalda Premium-liiga hooajaga lageda taeva all algust teha ning eelolevaks nädalavahetusel kavandatud meistrivõistluste teise vooru kohtumised on enamuses üle viidud Tallinna Lilleküla spordihalli.