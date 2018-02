Repliik. Minister tumendas minevikku, et ilustada olevikku

Teisipäeval Viljandit väisanud riigihalduse minister Jaak Aab ei saanud heale poliitikule kohaselt läbi võõrustajalinna kiitmata. «Viljandi on omaette fenomen, sest ettevõtluse poolest ei toimunud seal kümme aastat tagasi peaaegu midagi. Rahvaarv vähenes kiiresti ning keskmise sissetuleku poolest oli see pingerea lõpus,» meenutas ta pressiteates. «Tänu kohalikele ettevõtjatele on olukord väga palju muutunud ja Viljandi areng on olnud meeletu. Nüüd saab tööpuuduse asemel rääkida hoopiski tööjõupuudusest.»