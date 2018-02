Parem sõidan Lätti kui kuulan presidendi kõnet

Kui Lätti minek on kohatu, siis mõne teise erakonna arvates on ka tõrvikurongkäik vabariigi aastapäeval kohatu.

Olgem ausad, tegelikult käib protest kogu hinnatõusu vastu. See, et valitsus keerab selle ainult viina süüks, on lihtsalt tema kaval nipp. Lätis on ju ka kütus, toit, riided ja tehnika odavamad!