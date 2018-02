Põhja-Sakala valla eelvoorud

Kui Võhma jaoks võis see olla finaal, siis Põhja-Sakala valla jaoks käivad alles eelvoorud. Nimetada laenugraafikute ümberjoonistamise ja võlgade ajatamise tulemusena 300 000-eurosest miinusest 141 000-eurose miinuseni jõudmist ning siis selle katmiseks 151 000-eurose laenu võtmist (mida tegi sundseisus juba uus, Põhja-Sakala volikogu) ja niiviisi 10 000-eurose ülejäägi saavutamist Võhma ametnike ja juhtide heaks tööks on rumalus. Kattai väide, et Võhma investeeringuid – mis tegelikult on ju võlad – ei tule kinni maksta kõigil Põhja-Sakala valla inimestel, ei pea kindlasti paika. Endine linnavolinik kipub unustama, et need investeeringud on tehtud tuleviku arvelt.

Ma ei kahtlegi, et Võhma elanikud on töökad ja tublid, aga sama tublid ja töökad on ka kõik teised ühinenud omavalitsuste inimesed. Enam ei eksisteeri Võhma linna eelarvet, vaid on Põhja-Sakala valla eelarve, millesse panustavad kõik ühendvalla elanikud. End kogenud volinikuks pidav Kersten Kattai pole seda tõenäoliselt märganud, aga arvestades tema senist hoolimatut suhtumist voliniku töösse, ei saa seda imeks panna.

Hoolivat ja vastutustundlikku suhtumist näitab kõige paremini võime eksimust tunnistada, vabandust paluda ja asuda viga parandama. Seni oleme aga endistelt Võhma linnajuhtidelt kuulnud teiste süüdistamist, ülbet õigustamist ja faktide väänamist.

PRAEGUSEKS ON selge, et Võhma linna eelarvet koostas pearaamatupidaja, kes võttis seda kui matemaatikaülesannet, kus vastus oli ette antud ja vaja oli leida liidetavad. Kui tehte üks pool (kohustused) läks tasakaalust välja, tuli teisele poolele (tulud) miskit juurde mõelda. Eelnev kogemus lubas oletada, et eelarve vastuvõtjad nagunii ei süvene, ja nii ka läks.

Ma ei tea täpselt, millal viga avastati, aga fakt on see, et hiljemalt 2017. aasta suvel oli see arutusel valimisliidu Koostöö – see, mäletatavasti, moodustus suuresti endistest ühinevate omavalitsuste juhtidest – koosolekul. Et seda siis ei avalikustatud, sest valimised olid juba lähedal ja Võhma inimeste hääli oli väga vaja, otsustati minna vaikimise teed ja valijaid otseselt petta. Pealegi olid ju valijatele ette näidata kordatehtud tänavad ja haljasalad. Mis sellest, et nood siis veel ei teadnud, et selle eest maksma hakkavad nad tulevikus.

ÜKS KOHT Kersten Kattai kirjutises justkui puudutas mind. Nimelt kirjutas ta: «Isehakanud arvamusliidrid, kel puuduvad omavalitsuse juhtimise kogemus ja mandaat, võivad tühja targutada.»