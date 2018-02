Kogenematud juhid võtavad liiklusõnnetustes liiga agaralt süü omaks

Kui liiklusõnnetuse süüdlane ei tunnista oma süüd või pole selge, kes on avariis süüdi, tuleb kindlasti politseisse helistada. Samuti olukorras, kus avarii süüdlase käitumine on ebaadekvaatne näiteks alkoholijoobe tõttu või on kahjustada saanud riigivara, milleks on post, piirded, valgusfoor ja liiklusmärk.