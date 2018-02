Juhtkiri. Heale lõpule lootes

See nali kipub meenuma, kui lugeda tänasest lehest lugu sellest, kuidas Viljandi linnavalitsus tahab kesklinna ümberehitamise projektiga 71 päeva hiljaks jäänud ettevõttele leppetrahvi katteks 6000 eurot tasumata jätta, ent too vaidleb vastu argumendiga, et linnavalitsus on hoopis trahvinõudega hiljaks jäänud. Iseenesest on see väide korrektne, kuid ka töö anti linnale alles pärast leppetrahvi esitamise tähtaega.