Soovik tõi välja, et näiteks enne elektriradiaatorite tuppa toomist ja töölepanekut tuleb endale selgeks teha, milline on hoone vooluvõrk.

«Elektriliste küttekehade voolutarbimine on väga suur, mistõttu tuleb jälgida, kas elektrisüsteem selle välja kannatab. Seda peab väga täpselt teadma,» lausus päästepiirkonna juht. Ta lisas, et tähelepanu tuleb pöörata ka kütteseadme seisukorrale. Kui radiaatorit on aastaid kuuris hoitud, tuleb see enne kriitilise pilguga üle vaadata.