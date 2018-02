Õpetajad hakkavad festivali pidama

«Festivali teema on «Eesti 100 nägu», kohale on oodata 16 teatritruppi 17 etendusega kogu Eestist,» rääkis Ave Alvre, kes on üks festivali korraldajaid. «Kavas on nii komöödiaid, tragikomöödiaid, lustimänge, jante ja komejante kui ka luulekavasid. Esindatud on nii omalooming kui Eesti draamakirjanike Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Johann Voldemar Jannseni, Julius Oro, Hugo Raudsepa, Andrus Kivirähki ja teiste teosed. Samuti on kavas lavastused, mis on seatud Kristiina Ehini ja Valdur Mikita raamatute põhjal.»