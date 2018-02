Sundvalduse seadmine pole Mati teed elanikele veel tagasi toonud

«Seis on meil sama nagu enne, siin midagi muutunud ei ole. Jala käime üle põllu, aga lapsed muidugi saavad teist kaudu koolibussiga kooli,» märkis Tiia Rehemaa, kelle pere elab Metskülas Vaikna talus. See on üks neist majadest, mis jäi otseteeta. Teiselt poolt naabertalunik sulges läbipääsu enamikule erasõidukitele, kuid lubab koolibussil siiski läbi sõita.